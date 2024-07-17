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Месси призвали извиниться за расистскую кричалку

Заместитель министра спорта Аргентины Гарро призвал Месси извиниться за кричалку

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REUTERS/Agustin Marcarian

Заместитель министра спорта Аргентины Хулио Гарро заявил, что Лионель Месси должен извиниться за расистскую кричалку в адрес сборной команды Франции. Его слова приводит издание Corta.

«Я думаю, что капитан национальной команды должен выйти и извиниться за этот случай. То же самое относится и к президенту AFA», — заявил Гарро.

Футболисты сборной Аргентины спели расистскую кричалку после победы в финале Кубка Америки — 2024. Это попало в эфир полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса, который вел трансляцию в интернете. Недавно стало известно, что все французские игроки лондонцев отписались от Фернандеса в социальных сетях, а сам клуб начал расследование в связи с этим инцидентом. Федерация футбола Франции намерена подать жалобу в Международную федерацию футбола в связи с подобным поведением футболистов и направить письмо в аргентинскую федерацию с просьбой принять меры.

В финале Кубка Америки сборная Аргентины обыграла команду Колумбии в дополнительное время со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес на 112-й минуте.

Ранее сообщалось, что 17-летний игрок сборной Испании взял номер Месси в «Барселоне».

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