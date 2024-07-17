«Каролина» выставила хоккеиста Кузнецова на драфт отказов

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» выставила российского нападающего Евгения Кузнецова на драфт отказов для последующего расторжения контракта. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Такая процедура необходима для перехода российского игрока в петербургский СКА. Кузнецов подпишет контракт с клубом сроком на четыре года после того, как решит все вопросы с «Каролиной». Соглашение Кузнецова с клубом НХЛ рассчитано до конца сезона-2024/25.

8 марта «Каролина Харрикейнз» объявила о переходе Кузнецова в результате обмена с «Вашингтон Кэпиталз». Россиянин провел за новую команду 20 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, записав на свой счет две заброшенных шайбы и пять результативных передач.

В плей-офф НХЛ «Каролина» добралась до полуфинала Восточной конференции, где сразилась с «Нью-Йорк Рейнджерс». «Рейнджерс» вели в серии со счетом 3-0, затем проиграли два матча подряд, но смогли победить в шестой встрече, отыгравшись с 1:3 по ходу матча, и закрыть противостояние. Кузнецов в этом противостоянии сумел дважды поразить ворота соперника.

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