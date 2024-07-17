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17-летний игрок сборной Испании взял номер Месси в «Барселоне»

Ламин Ямаль сменил номер в «Барселоне», под ним раньше играл Лионель Месси

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Fabian Bimmer/Reuters

Нападающий сборной Испании и «Барселоны» 17-летний Ламин Ямаль сменил игровой номер в клубе. Пресс-служба каталонского клуба на официальном сайте сообщает, что вместо 27-го он будет выступать под 19-м.

Ранее под ним в составе «Барселоны» выступал Лионель Месси. Он носил футболку с номером 19, когда начал игрок за основной состав команды.

Ямаль в составе сборной Испании выиграл Чемпионат Европы — 2024. Его команда обыграла Англию в финальной встрече со счетом 2:1. В составе Испании отличились Нико Уильямс на 47-й и Микель Оярсабаль на 86-й минутах, у англичан гол забил Коул Палмер на 73-й.

Ямаль в той встрече отдал результативную передачу на первый гол, а по итогам всего турнира был признан лучшим молодым игроком. Его партнер по команде Родри стал самым ценным игроком Евро, а также Дани Ольмо разделил «Золотую бутсу» сразу с пятью футболистами: Гарри Кейном, Коди Гакпо, Джамалом Мусиалой, Иваном Шранцем и Жоржем Микаутадзе.

17 лет игроку исполнилось за день до финала Евро — 13 июля.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ямаля в €90 млн.

Ранее стало известно, что Лука Модрич продлил контракт с «Реалом».

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Футбол. Чемпионат Испании
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