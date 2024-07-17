Авербух назвал правильным решение не показывать Олимпиаду в России

Продюсер и хореограф Илья Авербух выступил в поддержку решения не показывать трансляции летних Олимпийских игр — 2024 в России. Его слова приводит Sport24.

«Если кто-то захочет посмотреть любимые виды спорта на Олимпиаде, то найдет возможность. Лично мне в отсутствие наших спортсменов Олимпийские игры не интересны. В сложившейся ситуации правильно не показывать Олимпиаду на общедоступном телевидении», — заявил Авербух.

От показа Олимпиады-2024 отказались Первый канал, Россия 1, «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. От России выступят всего несколько спортсменов в нейтральном статусе, окончательное решение по которым будет принято 20 июля.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

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