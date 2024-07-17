«Хочет сыграть с Месси»: экс-игрок сборной России о возможном переезде Миранчука в США

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов связал вероятный переход игрока «Аталанты» Алексея Миранчука в «Атланту», выступающую в американском чемпионате (MLS), с аргентинским нападающим Лионелем Месси, который играет в американском «Интер Майами». Его слова приводит RT.

«Может, Миранчук хочет сыграть против Лионеля Месси. Других вариантов не вижу. Да, он вполне еще способен выступать в Италии, но, видимо, конкретных предложений в итоге не поступило. Проблема Алексея заключалась в отсутствии стабильности», — отметил Билялетдинов.

«Атланта» предлагает Миранчуку контракт на четыре года с зарплатой около трех млн евро. Издание TuttoAtalanta пишет, что клуб из США заплатит за россиянина €11 млн. Трансфер будет закрыт в ближайшее время, сам футболист дал согласие на переход.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в €10 млн.

Ранее появилась информация, что игрок «Зенита» Вендел близок к переходу в «Галатасарай».