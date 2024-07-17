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Стало известно, кто виноват в гегемонии «Зенита»

Экс-игрок Нигматуллин: в гегемонии «Зенита» виноваты его соперники

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Сергей Бобылев/РИА Новости

В гегемонии петербургского «Зенита» в российском футболе виноваты соперники сине-бело-голубых. Такое мнение в комментарии «Спорт-Экспрессу» выразил бывший вратарь «Спартака», «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин.

«Когда одна команда становится чемпионом шесть раз подряд, можно за нее порадоваться, но не получается за все другие. Все-таки хочется, чтобы не было гегемонии одной команды, но в этом виноваты только соперники «Зенита», — считает эксперт.

Сезон-2024/25 уже стартовал матчем за Суперкубок России, в котором петербургский «Зенит» со счетом 4:2 одержал победу над «Краснодаром» и завоевал третий трофей в 2024 году: также подопечные Сергея Семака выиграли Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Кубок страны сезона-2023/24.

Первый матч РПЛ розыгрыша-2024/25 будет проведен в субботу, 20 июля, на «РЖД Арене» в Черкизове, где «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон». Игра начнется в 15:00 по московскому времени. Также в этот день будут сыграны матчи «Крылья Советов» — «Зенит», «Динамо» — «Факел», «Ростов» — ЦСКА.

Ранее стало известно, что игрок «Торино» Илич перейдет в «Зенит» за €25 млн.

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