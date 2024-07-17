В «Динамо» высказались о возможном переходе Соболева

Возможный переход нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в столичное «Динамо» может стать проблемой для бело-голубых. Об этом в комментарии «РБ Спорт» заявил главный тренер «Динамо» Марцел Личка.

«Согласился бы я взять Соболева в «Динамо»? Александр — очень неприятный нападающий — в плане того, что бьется до конца и умеет забивать голы.

У нас нападающий номер один — Тюкавин. Если бы к нам пришел Соболев, он тоже захотел бы быть первым номером. Нам пришлось бы менять схему, играть в одного форварда. Будь он в «Динамо», была бы тяжелая ситуация», — сказал специалист.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей. Сообщалось, что он был близок к переходу в «Зенит» в это межсезонье, однако «Спартак» в последний момент поднял цену за игрока, и петербургский клуб отказался от трансфера.

В минувшем сезоне «Динамо» до последнего тура боролось за чемпионство. К заключительному туру бело-голубые подошли на первом месте, и им было достаточно не проиграть «Краснодару», чтобы завоевать титул. Однако москвичи уступили 0:1, а чемпионом стал «Зенит», в параллельном матче обыгравший «Ростов» 2:1. «Краснодар» в итоге занял второе место, а московский клуб довольствовался третьей позицией, упустив шанс стать чемпионом впервые за 48 лет.

Ранее тренер Ташуев заявил, что только «Динамо» сможет конкурировать с «Зенитом».