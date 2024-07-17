Стало известно, как российские теннисисты готовятся к Олимпиаде

Российские теннисисты в индивидуальном порядке готовятся к выступлениям на Олимпийских играх – 2024 в Париже. Об этом заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, чьи слова приводит «Чемпионат».

«Если на предыдущих Олимпиадах у нас были сборы команды — перед Токио, например, надо было еще и успеть акклиматизироваться, то в этот раз все теннисисты будут готовиться индивидуально. Кто-то в Европе, кто-то, как Елена Веснина, у нас», — рассказал Тарпищев.

Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа. Соревнования по теннису начнутся 27 июля, а завершатся 4 августа. Тогда состоятся финальные матчи в борьбе за золото Игр в парном женском и одиночном мужском разрядах.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил участвовать в соревнованиях российским атлетам при наличии нейтрального статуса. В декабре 2023 года МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

Ожидается, что Россию в Париже представят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Россия использует на Играх шесть из восьми завоеванных квот.

Ранее Медведев подвел итоги Уимблдона.