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Еще у десяти игроков молодежки «Салавата Юлаева» нашли допинг

В допинг-пробах еще десяти игроков «Толпара» нашли запрещенный препарат

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AP

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило о том, что мельдоний найден в допинг-пробах еще десяти игроков хоккейного клуба «Толпар», который является молодежной командой уфимского «Салавата Юлаева», передает ТАСС.

«Игроки временно отстранены от участия в спортивной деятельности с даты уведомления о возможном нарушении антидопинговых правил», — рассказали в РУСАДА, отметив, что решения о применимых санкциях не выносились.

17 июля стало известно, что антидопинговый комитет РУСАДА дисквалифицировал семь хоккеистов уфимского «Толпара». Среди дисквалифицированных защитник Александр Комаров и форвард Матвей Бабенко, которые выступали и за основную команду «Салавата».

Еще в мае 2024 года РУСАДА сообщило игрокам, что в их пробах был найден запрещенный мельдоний. Содержание препарата было ниже требуемого уровня, но спортсменов отстранили из-за косвенных доказательств.

Ранее в США призвали реформировать Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

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