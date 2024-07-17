Стал известен новый тренер «Амкала»

Клуб Медиалиги «Амкал» возглавит Виталий Панов. Об этом сообщает Legalbet со ссылкой на журналиста издания Анара Ибрагимова.

Последним на данный момент клубом Панова был «Челябинск», он оставил пост в апреле. Ранее Панов также работал в «Акроне» и «Волгаре». Ожидается, что он возглавит «Амкал» и сменит на этой должности Сослана Гатагова, об уходе которого было объявлено накануне.

«Амкал» примет участие в Кубке России — 2024/25. Он выступал в прошлом розыгрыше турнира, где дошел до второго отборочного раунда Пути регионов и проиграл «Текстильщику» из Иваново в серии послематчевых пенальти.

Ранее путевки в новый сезон Кубка России получили Broke Boys и 2DROTS, которые сразятся в финале Медиалиги. Для 2DROTS участие в Кубке России станет третьим. В дебютном выступлении в сезоне-2022/23 команда выбыла из борьбы на стадии 1/128 финала, проиграв ивановскому «Текстильщику» в серии пенальти. Зато в сезоне-2023/24 любители добрались до 1/32, где потерпели поражение от выступавших на тот момент в Первой лиге «Химок» 0:2. В свою очередь, Broke Boys, ставшие финалистами Медиалиги в прошлом сезоне, впервые примут участие в Кубке России.

Кубок России-2024/25 стартует 23 июля. Третий сезон подряд он состоит из двух Путей — Российской премьер-лиги (РПЛ) и регионов. Действующим обладателем трофея является петербургский «Зенит». По итогам минувшего сезона сине-бело-голубые также в шестой раз подряд стали чемпионами России. Они боролись за титул до последнего тура и сумели завоевать его благодаря тому, что в 30-м туре обыграли «Ростов» 2:1, а в параллельном матче шедшее на первом месте «Динамо» проиграло «Краснодару» 0:1.

Ранее стали известны соперники медиаклубов в Кубке России.