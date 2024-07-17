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Стал известен новый тренер «Амкала»

Тренер Панов возглавит команду Медиалиги «Амкал»

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Клуб Медиалиги «Амкал» возглавит Виталий Панов. Об этом сообщает Legalbet со ссылкой на журналиста издания Анара Ибрагимова.

Последним на данный момент клубом Панова был «Челябинск», он оставил пост в апреле. Ранее Панов также работал в «Акроне» и «Волгаре». Ожидается, что он возглавит «Амкал» и сменит на этой должности Сослана Гатагова, об уходе которого было объявлено накануне.

«Амкал» примет участие в Кубке России — 2024/25. Он выступал в прошлом розыгрыше турнира, где дошел до второго отборочного раунда Пути регионов и проиграл «Текстильщику» из Иваново в серии послематчевых пенальти.

Ранее путевки в новый сезон Кубка России получили Broke Boys и 2DROTS, которые сразятся в финале Медиалиги. Для 2DROTS участие в Кубке России станет третьим. В дебютном выступлении в сезоне-2022/23 команда выбыла из борьбы на стадии 1/128 финала, проиграв ивановскому «Текстильщику» в серии пенальти. Зато в сезоне-2023/24 любители добрались до 1/32, где потерпели поражение от выступавших на тот момент в Первой лиге «Химок» 0:2. В свою очередь, Broke Boys, ставшие финалистами Медиалиги в прошлом сезоне, впервые примут участие в Кубке России.

Кубок России-2024/25 стартует 23 июля. Третий сезон подряд он состоит из двух Путей — Российской премьер-лиги (РПЛ) и регионов. Действующим обладателем трофея является петербургский «Зенит». По итогам минувшего сезона сине-бело-голубые также в шестой раз подряд стали чемпионами России. Они боролись за титул до последнего тура и сумели завоевать его благодаря тому, что в 30-м туре обыграли «Ростов» 2:1, а в параллельном матче шедшее на первом месте «Динамо» проиграло «Краснодару» 0:1.

Ранее стали известны соперники медиаклубов в Кубке России.

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