На биатлонистов сборной России пожаловались в ГАИ

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, что во время сборов на Семинском перевале подали жалобу в ГАИ, передает «Матч ТВ».

«Кто‑то из водителей, которому мы, вероятно, помешали на дороге, обратился в ГАИ. Хотя мы никому не мешали. Подъехал сотрудник, попросил написать объяснительную», — сказал Каминский.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Зимние Олимпийские игры состояться в 2026 году в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Ранее иностранная спортсменка назвала Россию важной страной для мирового биатлона.