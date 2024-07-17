Роднина рассказала, лишатся ли США права на проведение Олимпиады

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что США не лишатся права на проведение Олимпийских игр, передает «Матч ТВ».

«У каждой страны свои внутренние законы. Мы хотим посмотреть на это, наши разборки уже закончились. Уверена, что американцы не лишатся права проведения Олимпиады», — сказала Роднина.

Почетный президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд высказал мнение, что WADA лишит Антидопинговое агентство США (USADA) статуса соответствия, что приведет к запрету на проведение крупных соревнований в стране.

Летние Олимпийские игры 2028 года должны состояться в американском Лос-Анджелесе. Игры пройдут с 14 по 28 июля.

Столица зимней Олимпиады 2034 будет определена в 20-х числах июля 2024 года. На проведение соревнования претендует Солт-Лейк-Сити.

Ранее мировой рекордсмен был дисквалифицирован на шесть лет за допинг.