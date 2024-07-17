«Челси» сделал заявление после расистской песни Энцо Фернандеса

Лондонский «Челси» на официальном сайте опубликовал официальное заявление после того, как футболист клуба и сборной Аргентины спел расистскую песню про футболистов из Франции.

«Мы признаем и ценим публичные извинения нашего игрока. Будем использовать это как возможность для обучения. Клуб инициировал внутреннюю дисциплинарную процедуру», — говорится в заявлении.

Энцо Фернандес опубликовал видео, на котором игроки аргентинской сборной пели оскорбительную кричалку о французах: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы — нигерийки, их папы — камерунцы, но в паспорте написано: «француз». Чуть позднее Фернандес прервал трансляцию.

В финале Кубка Америки сборная Аргентины обыграла команду Колумбии в дополнительное время — 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил нападающий итальянского «Интера» Лаутаро Мартинес на 112-й минуте. Лионель Месси не смог доиграть матч до конца. Он покинул поле на 66-й минуте из-за повреждения голеностопа.

Ранее Энцо извинился за расистскую песню про французских игроков.