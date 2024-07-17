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Футболист «Спартака» рассказал, что Промес не покинул командный чат

Игрок «Спартака» Чернов: Промес не выходил из командного чата

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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал, что Квинси Промес, у которого летом закончился контракт с красно-белыми, не выходил из командного чата, передает «Чемпионат».

«Как давно Промес выходил на связь? Часа два назад. Я в чат что-то скинул по поводу Англии, увидел, что Квинси прочитал. Написал ему, спросил, как дела. Ответил: «Все хорошо», — сказал Чернов.

Суд Амстердама вынес решение заочно осудить Промеса на 6 лет за причастность к делу о контрабанде наркотиков, а также к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на своего брата.

После сборов московского «Спартака» в Дубае Промес был задержан по делу о ДТП, с места которого футболист скрылся. Позже дело было закрыто. В середине мая 2024 года Промес был освобожден под залог из тюрьмы с запретом на пересечение границы и условием о рассмотрении дела о передаче его в Нидерланды. В начале июля «Спартак» объявил об уходе Промеса по истечению срока контракта. Недавно футболист в своих социальных сетях опубликовал подборку своих голов в составе московского клуба, сопроводив пост тремя эмодзи: «скрещенные пальцы», «сердце» и «песочные часы».

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» не собирается возвращать Промеса в Россию.

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