Футбольный комментатор Шнякин ответил на критику Долецкой

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин ответил журналистке Алене Долецкой, которая призвала уволить его с «Матч ТВ» после работы на финале Евро-2024.

Шнякин заявил, что не держит людей за идиотов, подробно описывая технические элементы игры, а также напомнил, что Василий Уткин, которого ставила в пример Долецкая, никогда не строил репортаж, подробно разбирая игровую технику.

Также Шнякин заявил, что использует лирические отступления от игры, чтобы представить зрителям подробно футболистов, ведь им интересно знать и судьбу игроков.

Комментатор напомнил, что у Уткина были пошлости в эфире, которые он блистательно использовал.

«Но в принципе сравнивать кого-либо из нас с ним — это странно. Да, я не дотянусь до этого космического уровня. А кто сможет? Он — звезда, легенда, наш друг и даже телевизионный отец», — добавил Шнякин.

В финальном матче чемпионата Европы 2024 года встречались сборные Англии и Испании. Встреча, проходившая на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. На гол Нико Уильямса точным ударом ответил англичанин Коул Палмер. Окончательный счет установил вышедший на замену Микель Оярсабаль. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с французом Франсуа Летексье.

Ранее Долецкая объяснила комментатору Шнякину, почему ее не устроила его работа на финале Евро.