Жена иностранного игрока ЦСКА запрещает ему возвращаться в Россию

Жена чилийского футболиста ЦСКА Виктора Давилы запрещает ему возвращаться в Россию из-за того, что переживает за его безопасность. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

При этом в ЦСКА ждут возвращения футболиста к концу текущей недели — до 21 июля. Соответственно, стартовый матч Российской премьер-лиги для армейцев, который они проведут против «Ростова», Давила пропустит. Об этом сообщил директор по коммуникация ЦСКА Кирилл Брейдо.

«Виктор по семейным обстоятельствам на данный момент находится в Чили вместе с семьей. Ждем Давилу в Москве в конце недели, матч с «Ростовом» он пропустит», — сказал Брейдо.

Матч ЦСКА с «Ростовом» начнется в 20:00 по московскому времени.

26-летний Давила перешел в ЦСКА в августе 2023 года из мексиканского клуба «Леон». Нападающий подписал контракт до 2027 года с опцией продления еще на один сезон. В сезоне-2023/24 Давила провел 32 матча во всех турнирах, в которых отдал шесть голевых перед и забил шесть мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €5 млн.

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