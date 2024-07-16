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Названа главная звезда ЦСКА

Тренер вратарей Чанов назвал Облякова системообразующим игроком ЦСКА

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов назвал полузащитника Ивана Облякова главным игроком в системе армейцев и заявил, что 26-летнего футболиста нельзя продавать. Слова специалиста приводит Legalbet.

«Для нынешнего состава ЦСКА Обляков — очень важный и системообразующий игрок той команды, которую все болельщики армейцев хотят видеть. Его нельзя продавать. В свои 26 лет Иван уже должен становиться настоящим лидером ЦСКА», — сказал Чанов.

Тренер отметил, что Облякову иногда мешают травмы и потеря хорошей физической формы. Тем не менее cпециалист выразил надежду, что в наступающем сезоне полузащитник сможет выйти на новый уровень и стать лидером ЦСКА.

В сезоне-2023/24 Обляков принял участие в 38 матчах в составе армейцев и записал на свой счет четыре забитых мяча и пять голевых пасов.

Контракт Облякова с ЦСКА действует до лета 2027 года.

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