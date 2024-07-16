СКА с Кузнецовым назвали одним из главных претендентов на Кубок Гагарина

Возможный переход нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» Евгения Кузнецова в СКА сделает петербургскую команду одним из главных претендентов на победу в следующем розыгрыше Кубка Гагарина. Такое мнение в интервью Legalbet выразил бывший защитник команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Никита Щитов.

«Если Кузнецов действительно окажется в СКА, то клуб автоматически становится одним из главных претендентов на Кубок Гагарина. Но у него же еще целый год контракт с «Каролиной». Я очень удивлен новостью о его возвращении», — признался Щитов.

Эксперт заметил, что Кузнецов спокойно может играть в НХЛ как минимум до 36 лет при серьезном отношении к делу. Щитов заявил, что ему будет обидно, если игрок так рано вернется в КХЛ и завершит выступления на высшем уровне в североамериканской лиге. Также Щитов напомнил, что Кузнецов допускал возвращение в Россию, но не в СКА, а в «Трактор».

«Будем надеяться, что он еще долго будет играть за океаном», — заключил эксперт.

8 марта «Каролина Харрикейнз» объявила о переходе Кузнецова в результате обмена со «столичными». Россиянин провел за новую команду 20 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, записав на свой счет две заброшенных шайбы и пять результативных передач.

В плей-офф НХЛ «Каролина» добралась до полуфинала Восточной конференции, где сразилась с «Нью-Йорк Рейнджерс». «Рейнджерс» вели в серии со счетом 3-0, затем проиграли два матча подряд, но смогли победить в шестой встрече, отыгравшись с 1:3 по ходу матча, и закрыть противостояние. Кузнецов в этом противостоянии сумел дважды поразить ворота соперника.

Ранее стало известно, что Кузнецов вернется в Россию и подпишет контракт со СКА на четыре года.