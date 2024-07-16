Мостовой: приятно, что победителем Евро-2024 стала Испания

Бывший российский футболист Александр Мостовой заявил, что ему понравился Евро-2024, передает «Чемпионат».

«Мне понравился турнир, а мои прогнозы сбылись. Это поразило. Я сказал, что Испания выиграет в финале со счетом 2:1. Вдвойне приятно, что чемпионом стала Испания», — сказал Мостовой.

В финальном матче Евро-2024 Испания оказалась сильнее национальной команды Англии. Испанцы стали чемпионами Европы в четвертый раз.

Встреча, проходившая на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. Первый тайм прошел без забитых мячей. Счет в матче открыла Испания на 47-й минуте, отличился Нико Уильямс с передачи Ламина Ямаля. Англия сумела сравнять на 73-й минуте, гол оформил Коул Палмер, ему ассистировал Джуд Беллингем. Победу на турнире Испании принес гол Микеля Оярсабаля, голевая передача на счету Марка Кукурельи.

Ранее сборная Испании провела в Мадриде чемпионский парад после Евро-2024.