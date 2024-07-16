«Спартак» получит 750 млн рублей по контракту с российским банком

Московский «Спартак» заключит соглашение с Альфа-Банком на сумму 750 млн рублей. Об этом передает Telegram-канал «Телегрант».

Контракт будет заключен на 3 года. За каждый год красно-белые получат по 250 млн рублей. Также предусмотрены бонусы за привлечение болельщиков в экосистему банка.

«Спартак» начнет новый розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ) выездным матчем против «Оренбурга». Игра состоится в воскресенье, 21 июля, и начнется в 17:30 по московскому времени.

«Спартак» в апреле уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. После этого босниец Владимир Слишкович, который входил в штаб Абаскаля, стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Деяном Станковичем.

Ранее стало известно, за счет чего «Спартак» может стать чемпионом в РПЛ.