Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин попал в топ-100 лучших спортсменов XXI века по версии ESPN.

Овечкин расположился на 54-м месте. Вслед за россиянином расположился хорватский футболист Лука Модрич. Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе расположился на 65-м месте. Легендарный бразильский футболист Роналдо стал 87-м.

Полный список топ-100 лучших спортсменов XXI века будет опубликован в ближайшие дни.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Всего в сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее Овечкин рассказал, как отреагирует, если его посадят в запас.