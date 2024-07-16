Оргкомитет Игр дружбы ведет консультации о новых датах проведения турнира

Оргкомитет Игр дружбы ведет консультации со всеми заинтересованными сторонами по вопросу новых дат проведения соревнований, передает ТАСС со ссылкой на оргкомитет соревнований.

«Мы выступим с официальным сообщением, как только будет выработано соответствующее решение», — заявили в оргкомитете.

Перенос Игр в начале июня анонсировал гендиректор оргкомитета соревнований Алексей Сорокин, покинувший пост месяц спустя. Во вторник, 16 июля, глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов заявил, что владеет официальной информацией: Игры дружбы перенесены на 2025 год.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее в Госдуме заявили, что о переносе Игр дружбы не объявляли, чтобы МОК показал свое лицо.