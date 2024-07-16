Гоночная команда Lada Sport Rosneft стала победителем ралли «Шелковый путь»

Экипаж команды Lada Sport Rosneft победил в международном ралли «Шелковый путь», которое проходило в течении 11 дней по пересеченной местности в России и Монголии. Об этом сообщили в пресс-службе «Роснефти», которая является генеральным спонсором команды.

В ралли-марафоне в разных классах приняли участие более 100 спортсменов из 13 стран мира. Участники гонки преодолели дистанцию в более чем 5,2 тыс. км. Спортсмены соревновались в горной местности Алтая, песках пустыни Гоби и завершили гонку 15 июля в столице Монголии Улан-Баторе.

В классе Open, в котором участвовала команда Lada Sport Rosneft, триумфаторами стал экипаж в составе Дмитрия Воронова и Кирилла Еникеева на специально подготовленной для гонки Lаda Niva Sport T2.

Финишировать в ралли удалось также их напарникам по команде — экипаж в составе Михаила Митяева и Егора Охотникова вошел в пятерку сильнейших в классе Т2.

Команда Lada Sport Rosneft принимает участие в ралли «Шелковый путь» уже третий год подряд.

«Роснефть» является генеральным спонсором команды с 2015 года.

За это время Lada Sport Rosneft стала лидером в российских кольцевых гонках, картинге, ралли и ралли-рейдах, а продукты, которые применяются командой в гоночных моторах автомобилей, стали доступны всем автомобилистам.