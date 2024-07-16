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Гибралтар пожалуется в УЕФА на провокации испанцев после победы на Евро-2024

Гибралтар подаст жалобу в УЕФА на выкрики испанцев после победы на Евро-2024

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Футбольная ассоциация Гибралтара сообщила, что подаст жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на поведение игроков сборной Испании после финального матча на Евро-2024. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Перед началом празднования победы в центре Мадрида игроки команды Ламин Ямаль и Родри танцевали и пели «Гибралтар — испанский».

«Ассоциация приняла решение подать жалобу в руководящий орган европейского футбола, УЕФА, в связи с неприемлемыми скандированиями и песнями о Гибралтаре, которые исполняли игроки. В футболе нет места подобному поведению», — заявили в ассоциации, назвав характер празднования испанцев крайне провокационным и оскорбительным.

Гибралтар — это заморская территория Великобритании, эта принадлежность оспаривается Испанией. Граждане Гибралтара являются подданными Великобритании.

Сборная Испании победила на Евро-2024, обыграв в финале команду Англии со счетом 2:1. На точные удары Нико Уильямса и Микеля Оярсабаля из клуба «Реал Сосьедад» англичане ответили голом Коула Палмера из «Челси».

Ранее сообщалось, что Гарет Саутгейт покинул сборную Англии.

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