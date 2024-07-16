Семин рассказал, движется ли «Зенит» в правильном направлении

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что петербургский «Зенит» движется в правильном направлении, а другим клубам нужны изменения, передает »Чемпионат».

«Это проблема остальных команд, почему они не могут составить конкуренцию. Значит, надо делать изменения во всем», — сказал Семин.

Сезон-2024/25 уже стартовал матчем за Суперкубок России, в котором петербургский «Зенит» со счетом 4:2 обыграл «Краснодар» и завоевал третий трофей в 2024 году, также подопечные Сергея Семака выиграли Российскую премьер-лигу и Кубок страны сезона-2023/24.

Первый матч РПЛ сезона-2024/25 будет сыгран 20 июля на «РЖД Арене» в Черкизове, где «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон». Игра начнется в 15:00 по московскому времени. Также в этот день будут сыграны матчи «Крылья Советов» — «Зенит», «Динамо» — «Факел», «Ростов» — ЦСКА.

Ранее был назван только один клуб, который сможет навязать борьбу «Зениту».