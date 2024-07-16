Россиянка впервые пробежала марафон в 50 лет

Двукратная олимпийская чемпионка Атланты-1996 в беге, обладательница 28-летнего мирового рекорда Светлана Мастеркова в интервью «Газете.Ru» рассказала, как ей удается пробегать марафоны по 42 км в 56-летнем возрасте.

«Просто у меня появилось больше времени на себя. Мне 56, и я сейчас в таком возрасте, что пора снова сложить пазл жизни, чтобы она была комфортна в будущем, — и я в этом преуспеваю.

50 лет я отметила марафоном! А второй марафон в жизни я пробежала в 55. Думаю, так и буду жить, тренироваться и доказывать себе прежде всего, что выглядеть так, как ты хочешь, и быть здоровой и спортивной можно в любом возрасте», — сказала Мастеркова.

Россиянке до сих пор принадлежит мировой рекорд в беге на 1000 м в открытых помещениях — 2.28,98 минуты.

Также ей 23 года принадлежал рекорд в беге на милю — 4.12,56 минуты. Однако в 2019 году нидерландская легкоатлетка Сифан Хасан превзошла данное достижение на 23 миллисекунды в рамках этапа «Бриллиантовой лиги».

Ранее россиянка заявила, что ее мировой рекорд побьет транс-персона.