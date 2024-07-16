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В Госдуме заявили, что о переносе Игр дружбы не объявляли, чтобы МОК показал свое лицо

Депутат Журова: благодаря Играм дружбы Россия вывела МОК на чистую воду

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Reuters

До последнего не объявляя о переносе Всемирных игр дружбы, Россия вынудила Международный олимпийский комитет (МОК) показать свое истинное лицо. Об этом «Газете.Ru» заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Сначала нужно было, чтобы МОК показал свое лицо — они начали угрожать спортсменам, придумывать санкции и дисквалификации, стали звонить в разные страны. Мы же до последнего момента заявляли, что Игры дружбы состоятся, и этим выводили МОК на чистую воду. И в других странах тоже не поняли позицию МОК: обязательно нужно всем звонить и пытаться отговорить от участия, применяя угрозы? Я считаю, что до последнего не заявлять о переносе соревнований было очень правильно», — сказала Журова.

Перенос Игр в начале июня анонсировал гендиректор оргкомитета соревнований Алексей Сорокин, покинувший пост месяц спустя. Во вторник, 16 июля, глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов заявил, что владеет официальной информацией: Игры дружбы перенесены на 2025 год.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA).

Ранее стало известно, что окончательный список участников Олимпийских игр в Париже объявят 16 июля.

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