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Россиянка заявила, что ее мировой рекорд побьет транс-персона

Бегунья Мастеркова предположила, что ее мировой рекорд побьет транс-персона

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Личный архив

Двукратная олимпийская чемпионка Атланты-1996 в беге, обладательница 28-летнего мирового рекорда Светлана Мастеркова в интервью «Газете.Ru» предположила, что ее достижение превзойдет транс-персона.

Россиянка установила рекорд в беге на 1000 м (2.28,98 минуты), который держится с 23 августа 1996 года.

«Сейчас делается все, чтобы в таблице мировых рекордов не было России, поэтому не удивлюсь, если его скоро побьет какой-то трансгендер», — сказала Мастеркова.

Прославленной легкоатлетке также в течение 23 лет принадлежал рекорд в беге на милю в открытых помещениях (4.12,56 минуты), однако его побила в 2019 году нидерландская бегунья Сифан Хассан, которая превзошла достижение россиянки на 23 миллисекунды в рамках этапа «Бриллиантовой лиги» в Монако.

Мастеркова подчеркнула, что установила собственные мировые рекорды сразу после Олимпиады в Атланте: Игры прошли в июле 1996 года, а россиянка установила достижения в августе, когда ее организм уже потратил основные ресурсы.

По ее мнению, Хасан удалось побить рекорд благодаря тому, что она предприняла эту попытку до Олимпийских игр.

Ранее россиянка раскрыла, как обидно потеряла мировой рекорд.

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