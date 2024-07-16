Россиянка раскрыла, как обидно потеряла мировой рекорд

Двукратная олимпийская чемпионка Атланты-1996 в беге, обладательница 28-летнего мирового рекорда Светлана Мастеркова в интервью «Газете.Ru» рассказала, как голландке Сифан Хасан удалось побить ее мировой рекорд в беге на милю в открытых помещениях (4.12,56 минуты), который держатся с 1996 года.

Рекорд Мастерковой в беге на 1000 м (2.28,98 минуты) до сих пор остается нетронутым.

«Оба моих мировых рекорда были установлены после Олимпийских игр, когда организм уже выдал все ресурсы (в июле 1996 года Мастеркова выиграла две золотых медали в Атланте-1996, а в августе того же года установила два мировых рекорда. — «Газета.Ru»).

Если попытаться сделать это до Игр, когда сил — вагон и маленькая тележка, рекорд можно улучшить. Так и получилось, когда Хасан побила мой мировой рекорд на 1 милю», — сказала Мастеркова.

Прославленная спортсменка подчеркнула, что ее не сильно беспокоит потеря одного мирового рекорда, так как она выступает за дальнейшее развитие легкой атлетики.

«Я же понимаю, что для спортсменки это был главный старт в сезоне. А я, когда побила предыдущий рекорд, уже была олимпийской чемпионкой», — сказала Мастеркова.

Хасан побила рекорд Мастерковой на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако, превзойдя достижение россиянки на 23 миллисекунды.

Ранее россиянка раскрыла, как стала олимпийской чемпионкой вскоре после родов.