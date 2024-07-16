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«Реал» презентовал Мбаппе

Мбаппе официально подписал контракт с «Реалом»

Мадридский «Реал» официально представил французского нападающего Килиана Мбаппе в качестве игрока команды. Форвард официально подписал контракт с командой 16 июля, информация об этом появилась на официальном сайте «Реала».

Футболист вышел на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу» в футболке мадридской команды. Поприветствовать Мбаппе на трибунах собрались 80 тысяч человек.

«Добрый день всем. Я постараюсь поговорить с вами по-испански. Вау, здесь невероятно. Просто невероятно. Я много лет засыпал с мечтой играть за «Реал». Сегодня моя мечта сбылась, я счастливый мальчик. «Реал» — лучший клуб в мире», — сказал Мбаппе.

10 мая Мбаппе официально объявил о том, что после завершения сезона-2023/24 покинет французский «ПСЖ». Из-за того, что его контракт истекает 30 июня 2024 года, форвард покидает французский клуб в статусе свободного агента.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом. Официально о подписании контракта между Мбаппе и «Реалом» было объявлено 3 июня.

В прошлом сезоне чемпионата Испании «Реал» занял первое место, опередив каталонскую «Барселону», занявшую второе место на десять очков. Также «Реал» выиграл Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе может купить футбольный клуб.

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