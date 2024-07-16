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«Отказов нет»: трое российских велосипедистов едут на Олимпиаду

Федерация велосипедного спорта России подтвердила участие спортсменов в Играх

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Global Look Press

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов подтвердил, что велосипедисты, допущенные до Олимпийских игр в Париже, отправятся во Францию, никто из них не отказался. Его слова приводит Sport24.

Допуск от Международного олимпийского комитета получили Тамара Дронова, Алена Иванченко и Глеб Сырица.

«Отказов от участия у наших троих гонщиков нет — все они едут на Игры в Париж, все идет по плану. Дронов и Сырица приедут во Францию 24 июля. Иванченко прибудет на Олимпиаду позже, из-за разрыва между первой дисциплиной и групповой гонкой 8 дней. Зачем ей там болтаться и сидеть?» — заявил Екимов.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. От России предварительно выступят 14 спортсменов в нейтральном статусе, окончательное решение по которым будет принято 20 июля.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Ирина Роднина назвала героями российских спортсменов, которые едут на Олимпиаду.

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