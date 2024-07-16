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Стало известно, за счет чего «Спартак» может стать чемпионом в РПЛ

Игрок «Спартака» Литвинов: мы можем выиграть РПЛ за счет мотивации и желания

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов перечислил причины, по которым клуб может бороться за победу в Российской премьер-лиге. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Тезисы, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне? За счет самоотдачи и желания побеждать. Конечно, у Станковича достаточно мотивации выигрывать в России. Любой тренер и футболист этого хочет. Посмотрите даже на Роналду в Саудовской Аравии. У него все равно есть мотивация», — заявил Литвинов.

«Спартак» начнет новый розыгрыш Российской премьер-лиги выездным матчем против «Оренбурга». Игра состоится в воскресенье, 21 июля, и начнется в 17:30 по московскому времени.

«Спартак» в апреле уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. После этого босниец Владимир Слишкович, который входил в штаб Абаскаля, стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Деяном Станковичем.

Ранее «Спартаку» предрекли сложности в борьбе за высокие места РПЛ.

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