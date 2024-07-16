Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Металлурге» заявили, что состав команды на новый сезон укомплектован

Спортдир «Металлурга» Гомоляко: состав команды на новый сезон укомплектован

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Состав магнитогорского «Металлурга» на новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) укомплектован. Об этом в комментарии порталу Legalbet.kz заявил спортивный директор клуба Сергей Гомоляко, высказываясь о возможном подписании казахстанских игроков.

«Пока каких-то еще хоккеистов из Казахстана в систему клуба в это межсезонье подписывать этим летом не планируем. Что касается состава собственно «Металлурга», то он полностью укомплектован», — сказал Гомоляко.

На данный момент цвета магнитогорской команды защищают двое игроков сборной Казахстана. Это Валерий Орехов и Никита Михайлис.

По итогам минувшего сезона «Металлург» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Магнитогорцы также добирались до трофея в 2014 и 2016 годах.

До этого обладателем Кубка Гагарина был московский ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. В прошедшем сезоне обе команды вылетели в первом раунде.

Ранее в IIHF отреагировали на то, что КХЛ станет независимой организацией.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами