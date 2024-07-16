В «Металлурге» заявили, что состав команды на новый сезон укомплектован

Состав магнитогорского «Металлурга» на новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) укомплектован. Об этом в комментарии порталу Legalbet.kz заявил спортивный директор клуба Сергей Гомоляко, высказываясь о возможном подписании казахстанских игроков.

«Пока каких-то еще хоккеистов из Казахстана в систему клуба в это межсезонье подписывать этим летом не планируем. Что касается состава собственно «Металлурга», то он полностью укомплектован», — сказал Гомоляко.

На данный момент цвета магнитогорской команды защищают двое игроков сборной Казахстана. Это Валерий Орехов и Никита Михайлис.

По итогам минувшего сезона «Металлург» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Магнитогорцы также добирались до трофея в 2014 и 2016 годах.

До этого обладателем Кубка Гагарина был московский ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. В прошедшем сезоне обе команды вылетели в первом раунде.

Ранее в IIHF отреагировали на то, что КХЛ станет независимой организацией.