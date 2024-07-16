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Один из лучших бомбардиров Первой лиги перейдет в «Акрон»

Футболист Тимошенко станет игроком «Акрона»

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Телеграм-канал «ФК «Акрон» Тольятти»

Нападающий московской «Родины» Иван Тимошенко на правах аренды перейдет в тольяттинский «Акрон», по итогам минувшего сезона впервые завоевавший право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает Legalbet со ссылкой на журналиста Сергея Ильева.

Предполагается, что соглашение с футболистом будет рассчитано на один год. В прошлом сезоне Тимошенко провел за «Родину» 33 матча во всех турнирах. В этих встречах он забил 16 мячей и сделал две результативные передачи. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в €1 млн.

«Акрон» был основан в 2018 году. По итогам сезона-2023/24 клуб занял третье место в Первой лиге и получил право сыграть в стыковых матчах за право подняться в РПЛ, где одержал победу над «Уралом» по сумме двух матчей (3:2).

В межсезонье «Акрон» расстался с 17 футболистами, которые помогли команде подняться в высший дивизион, и приобрел вместо них 10 новичков. Тольяттинцы сыграют в матче открытия нового сезона РПЛ, им предстоит на выезде побороться с московским «Локомотивом». Игра состоится в субботу, 20 июля, и начнется в 15:00 по столичному времени.

Ранее тренер Тарханов заявил, что «Акрон» испытает проблемы в начале сезона РПЛ.

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