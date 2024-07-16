У выставленного на Avito клуба появился новый владелец

Клуб «Сокол» из Казани обрел нового владельца и сможет продолжать участвовать в профессиональных соревнованиях. Об этом сообщил спортивный директор «Сокола» Ильяс Минневалиев «РБ Спорт».

«Могу подтвердить, что у клуба теперь новый владелец. Если что-то надо продать на «Авито» — обращайтесь», — заявил он.

В начале июля «Сокол» был выставлен на продажу на Avito за 5,3 млн рублей. Команда оказалась в финансовом кризисе после ухода главного спонсора — компании, занимающейся грузоперевозками.

На данный момент казанская команда выступает во Второй лиге «Б», которая является четвертым по силе дивизионом страны после Российской премьер-лиги (РПЛ), Первой лиги и дивизиона «А» Второй лиги. «Сокол» занимает второе место в турнирной таблице группы 4 Второй лиги «Б»: клуб набрал 28 очков после 13 матчей.

«Сокол» не получает средств из бюджета региона.

15 июля стало известно, что бывший вратарь сборной России, казанского «Рубина», московского «Локомотива» и самарских «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков станет главным тренером клуба.

Ранее Лионель Месси рассказал о самочувствии после травмы, полученной в финале Кубка Америки.