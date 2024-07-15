Сборная Испании провела в Мадриде чемпионский парад после Евро-2024

Сборная Испании по футболу, вернувшись в свою страну после победы по итогам чемпионата Европы — 2024 в Германии, организовала чемпионский парад по Мадриду. Об этом сообщает Королевская испанская футбольная федерация.

В финале Испания оказалась сильнее национальной команды Англии.

Встреча, проходившая на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. Первый тайм прошел без забитых мячей. Счет в матче открыла Испания на 47-й минуте, отличился Нико Уильямс с передачи Ламина Ямаля. Англия сумела сравнять на 73-й минуте, гол оформил Коул Палмер, ему ассистировал Джуд Беллингем. Победу на турнире Испании принес гол Микеля Оярсабаля, голевая передача на счету Марка Кукурельи.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с французом Франсуа Летексье.

Испания завоевала четвертый трофей в истории команды на чемпионатах Европы. А вот Англия продлила безвыигрышную серию на чемпионатах мира и Европы, она достигла 58 лет. Единственный успех на крупном турнире у англичан — победа на домашнем чемпионате мира 1966 года. В финале турнира островитяне оказались сильнее сборной ФРГ — 4:2.

Ранее была названа символическая сборная Евро-2024.