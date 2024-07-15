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Названы самые умные фигуристы

Чемпионка России Худайбердиева назвала самых умных российских фигуристов

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Александр Вильф/РИА Новости

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева, которая выступает в паре с Егором Базиным, назвала российских фигуристов, которые обладают высоким интеллектом. Ее слова приводит «Матч ТВ».

»Федор Климов, его можно с открытым ртом слушать, очень интересно болтать. Меня сейчас забьют загиботы камнями, давайте помнить, что я прекрасно отношусь к Алине, это не выпад в ее сторону. В Китае на шоу мы подружились с Евгенией Медведевой, она мне близка, ее интересно слушать. У нее колоссальный опыт в спорте и вне льда. Она вдохновляет меня», — поделилась Худайбердиева.

Также фигуристка рассказал, что ей нравится общаться с Дмитрием Козловским, который выступает в парном катании с Александрой Бойковой, и Петром Гуменником.

Союз европейских футбольных ассоциаций (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон-2021/22.

В качестве альтернативы Олимпиаде Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее стало известно, когда Александра Трусова и Макар Игнатов сыграют свадьбу.

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