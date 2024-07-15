«Не наше действо»: Валуев поддержал решение не показывать в России Олимпиаду

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев согласился с решением не транслировать на российских телеканалах летние Олимпийские игры — 2024. Его слова приводит Sport24.

«Не показывать Олимпиаду по российскому ТВ, конечно, правильное решение. Игры в Париже — не наше действо. Никакого ущерба для нашего телевидения и спорта нет», — сказал Валуев.

От показа Олимпиады-2024 отказались Первый канал, Россия 1, «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. От России выступят всего несколько спортсменов в нейтральном статусе, окончательное решение по которым будет принято 20 июля.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Елена Вяльбе порадовалась, что в России не покажут Олимпиаду-2024.