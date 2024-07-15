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Экс-игрок сборной России возглавит клуб, продаваемый на Avito

Экс-вратарь Рыжиков станет тренером казанского «Сокола», продаваемого на Avito

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РИА Новости

Бывший вратарь сборной России, казанского «Рубина», московского «Локомотива» и самарских «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков станет главным тренером клуба «Сокол» из Казани, который ранее был выставлен на продажу на Avito из-за финансовых проблем. Об этом сообщает журналист Legalbet Анар Ибрагимов со ссылкой на свой источник.

По информации инсайдера, Рыжиков получил финансовые гарантии от руководства клуба, что убедило его возглавить «Сокол».

На данный момент казанская команда выступает во Второй лиге «Б», которая является четвертым по силе дивизионом страны после Российской премьер-лиги (РПЛ), Первой лиги и дивизиона «А» Второй лиги.

«Сокол» занимает второе место в турнирной таблице группы 4 Второй лиги «Б»: клуб набрал 28 очков после 13 матчей.

В начале июля «Сокол» был выставлен на продажу на Avito за 5,3 млн рублей. Команда оказалась в финансовом кризисе после ухода главного спонсора — компании, занимающейся грузоперевозками.

«Сокол» не получает помощи из бюджетных средств региона.

Ранее новый игрок стал главным претендентом на «Золотой мяч» после финала Евро.

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