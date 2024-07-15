Евро не сравнить с чемпионатом России, заявил эксперт

Бывший защитник московских «Спартака», ЦСКА и самарских «Крыльев Советов» Евгений Бушманов заявил, что чемпионат Европы по футболу нельзя сравнивать с Российской премьер-лигой (РПЛ) по качеству игры. Слова экс-футболиста приводит Legalbet.

«Ждал ли я завершения чемпионата Европы и возвращения РПЛ? Конечно, мы ждем начало чемпионата России, но Евро с РПЛ не сравнить. На Евро собраны сильнейшие футболисты, и больше возможностей для сыгранности», — сказал Бушманов.

Бывший защитник подчеркнул, что клубный футбол сильно отличается от футбола национальных команд. При этом Бушманов отметил, что его не расстраивает тот факт, что Евро подошел к концу, так как финал турнира получился очень ярким.

«Это был суперфинал. Рад за сборную Испании: она показывала классный футбол на протяжении всего чемпионата. Мне не было скучно смотреть Евро», — сказал Бушманов.

Сборная Испании обыграла в финале чемпионата Европы Англию со счетом 2:1.

Новый сезон Российской премьер-лиги стартует 20 июля.

Ранее Канчельскиса избили в московском баре после финала Евро-2024.