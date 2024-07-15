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«Не надо делать таких заявлений»: Вяльбе о словах Плющенко про бойкот

Вяльбе: Плющенко резко ответил, так как понимает, что России бойкот ОИ не нужен

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Павел Бедняков/РИА Новости

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, комментируя слова двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, заявившего, что некоторые депутаты просили его поддержать бойкот Олимпийских игр, заявила, что употреблять слово «бойкот» не нужно. Ее слова приводит РИА Новости.

«Ведь бойкот означает, что мы автоматически должны будем пропустить и две следующие Олимпиады. Не надо делать таких заявлений, это реально никому не принесет ничего хорошего. Женя ответил, наверное, достаточно резко. Я нахожусь на стороне любого человека, который понимает, что бойкот нам не нужен», — заявила Вяльбе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Пока на Олимпиаду едут 15 спортсменов из России.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее в Госдуме поддержали Плющенко.

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