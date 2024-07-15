В Екатеринбурге состоялся масштабный фестиваль спорта IRONSTAR EKATERINBURG 2024

В Екатеринбурге 13-14 июля 2024 года состоялся фестиваль спорта и соревнования по триатлону IRONSTAR EKATERINBURG 2024.

В первый день состоялись заплывы на открытой воде на дистанции в одну или две морские мили, женские и детские забеги. Второй день фестиваля был посвящен триатлону — любители и профессионалы собрались на старте, чтобы проверить свои силы на дистанциях 113 и SPRINT.

Всего в соревнованиях приняли участие 1600 участников из 132 городов России. Также участниками стали параатлеты: 20 человек с безграничными возможностями выступили на различных соревнованиях фестиваля, восемь из них преодолели триатлонную дистанцию спринт.

«Второй год подряд Екатеринбург принимает наш фестиваль, заряжает энергией, видами, архитектурой. Живописная трасса, комфортные погодные условия сделали соревнования яркими и запоминающимися для всех участников. Большая благодарность администрации города за помощь и содействие в организации», — рассказал генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.

Также он выразил благодарность администрации города за помощь в организации фестиваля.

IRONSTAR — крупнейшая в России серия стартов по триатлону. Ежегодно около 10 тысяч атлетов стартуют в различных локациях.

Ранее в Москве прошел фестиваль спорта ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА ЛУЖНИКИ 2024.