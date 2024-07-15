Вяльбе порадовалась, что в России не покажут Олимпиаду-2024

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе порадовалась отказу российского ТВ транслировать Олимпийские игры — 2024 и заявила, что смотреть соревнования будет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне кажется, что это будет какое-то убожество, а не Олимпиада. Я не буду следить за выступлениями российских спортсменов. Я никого не обсуждаю и не осуждаю, участие — это личное дело каждого человека. Наверное, у спортсменов были какие-то мотивы, чтобы принимать такое решение», — сказала Вяльбе.

От показа Олимпиады-2024 отказались Первый канал, Россия 1, Матч ТВ и онлайн-кинотеатр Okko.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. От России выступят всего несколько спортсменов в нейтральном статусе, окончательное решение по которым будет принято 20 июля.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее российский пловец заявил, что не жалеет об отказе от Олимпиады.