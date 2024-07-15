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Названа символическая сборная Евро-2024

Интернет-портал Whoscored составил символическую сборную Евро-2024

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Fabian Bimmer/Reuters

Известный аналитический интернет-портал WhoScored составил свою символическую сборную по итогам завершившегося чемпионата Европы — 2024.

В нее попали: Георгий Мамардашвили (Грузия), Яка Бийол (Словения), Йозуа Киммих (Германия), Пепе, Нуну Мендеш (оба — Португалия), Ламин Ямаль, Даниэль Ольмо, Фабиан Руис (все — Испания), Коди Гакпо (Нидерланды), Кай Хаверц (Германия), Килиан Мбаппе (Франция).

В финальном матче чемпионата Европы 2024 года встречались сборные Англии и Испании. Встреча, проходившая на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. На гол Нико Уильямса точным ударом ответил англичанин Коул Палмер. Окончательный счет установил вышедший на замену Микель Оярсабаль. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с французом Франсуа Летексье.

Испания завоевала четвертый трофей в истории команды на чемпионатах Европы. А вот Англия продлила безвыигрышную серию на чемпионатах мира и Европы, она достигла 58 лет. Единственный успех на крупном турнире у англичан — победа на домашнем чемпионате мира 1966 года. В финале турнира островитяне оказались сильнее сборной ФРГ — 4:2.

Ранее Андрей Аршавин назвал имя лучшего игрока Евро-2024.

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