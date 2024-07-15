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Кечинов: когда Англия отыгралась в финале ЧЕ, подумал: «неужели опять?»

Экс-игрок Кечинов: переживал, что Англия может выиграть ЧЕ в серии пенальти

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Lee Smith/Reuters

Экс-нападающий московского «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов признался, что его обеспокоил ответный гол сборной Англии в финале чемпионата Европы по футболу против Испании. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

«Когда англичане забили ответный мяч, я подумал: «Неужели опять?» Закралась мысль, что снова проскочат в дополнительное время, а в серии пенальти могут и выиграть. Но буквально через несколько минут все встало на свои места, Испания опять заиграла, и у Англии появились проблемы, которые были видны невооруженным взглядом. Испанцы забили, потом могли забить и еще. Но Англия к тому моменту выдохлась, у игроков уже не было сил. А испанцы добавили в концовке, и Англия встала», — сказал Кечинов.

Сборная Англии на пути к финалу в плей-офф дважды спасалась в компенсированное время — в матчах со Словенией и Швейцарией — и в итоге выигрывала, в овертайме и в серии пенальти соответственно. В финале испанцы открыли счет в начале второго тайма благодаря точному удару Нико Уильямса, а на 73-й минуте Коул Палмер сравнял счет. Решающий мяч на 86-й минуте забил Микель Оярсабаль.

Сборная Испании стала первой командой, четырежды выигравшей чемпионат Европы. Кроме того, первой в истории она выиграла все семь матчей финальной стадии европейского первенства. Испанцы забили на Евро-2024 15 голов, превзойдя рекорд французов 40-летней давности.

Ранее Кечинов заявил, что везение Англии на ЧЕ должно было закончиться.

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