У экс-футболиста Евгения Савина заблокировали счета

Федеральная налоговая служба заблокировала счета экс-футболиста самарских «Крыльев Советов» и молодежной сборной России Евгения Савина («КраСава»). Об этом сообщает Mash.

По данным источника, Савин имеет задолженность в размере 4,6 млн рублей. Отмечается, что после отъезда из России блогер не закрыл ИП, которое продолжает функционировать до сих пор.

14 февраля 2024 года МВД России объявило Савина в розыск.

Евгений Савин в апреле 2022 года на своем YouTube-канале опубликовал видео с украинскими футболистами. В этом выпуске Андрей Ярмоленко, Дарио Срна, Андрей Воронин, Виталий Миколенко и Александр Алиев рассказали о своем взгляде на российскую спецоперацию. Вскоре после этого клубу Савина «Красава» запретили тренироваться в Красногорске, после чего он принял решение покинуть территорию России.



Он перебрался на Кипр и заявил команду с одноименным названием во второй дивизион местного чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Зенит» не принял предложение «Галатасарая» по Венделу.