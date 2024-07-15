Игру сборной Испании назвали футболом будущего

Сборная Испании на чемпионате Европы – 2024 продемонстрировала футбол будущего. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин, комментируя победу испанцев над англичанами со счетом 2:1 в финале турнира.

«Футбол повернулся лицом к Испании, потому что это единственная команда, которая старалась играть в футбол и делать праздник для болельщиков. Все остальные старались играть на результат — англичане, немцы, те же французы. Итальянцы — вообще непонятно, во что играли.

Так что испанцы заслуженно победили. Они были лучшими, они показывали футбол, и на это надо равняться. Это спектакль, это артистизм футболистов. А прагматизм, закрытые схемы, которые показывали команды, что я назвал, — это пройденный этап. Будущее за таким футболом, какой показывает Испания», — констатировал Гладилин.

Сборная Испании стала первой командой, четырежды выигравшей чемпионат Европы. Кроме того, первой в истории она выиграла все семь матчей финальной стадии европейского первенства. Победу в финальном матче испанцам принесли голы Нико Уильямса и Микеля Оярсабаля.

Ранее Испания установила рекорд результативности в истории чемпионатов Европы.