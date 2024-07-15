Стало известно, сколько денег правительство России выделило медалистам Игр БРИКС

Победители и призеры Игр БРИКС получат 274,7 млн рублей из российского бюджета. Об этом сообщает официальный портал правительства России.

Чемпионы игр получат вознаграждение в размере порядка 360 тыс. рублей, серебряные призеры — около 180 тыс. рублей, бронзовые — около 110 тыс. рублей.

Игры БРИКС прошли в Казани в июне 2024 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее Евгений Плющенко послал в космос депутатов из-за просьбы поддержать бойкот Олимпиады.