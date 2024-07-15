Саутгейт вошел в список тренеров — неудачников чемпионата Европы

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт установил антирекорд чемпионатов Европы, сообщает Opta.

Наставник «трех львов» стал первым, кто проиграл два финальных матча на Евро. Предыдущий раз сборная Англии под руководством Саутгейта уступила в финале Евро-2020 по пенальти сборной Италии.

Финальная встреча между сборными Англии и Испании завершилась со счетом 2:1. Счет в матче открыла Испания на 47-й минуте, отличился Нико Уильямс с передачи Ламина Ямаля. Англия сумела сравнять на 73-й минуте, гол оформил Коул Палмер, ему ассистировал Джуд Беллингем. Победу на турнире Испании принес гол Микеля Оярсабаля, голевая передача на счету Марка Кукурельи.

Игра прошла на олимпийском стадионе в Берлине. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Сборная Испании стала единственной командой Евро-2024, которая выиграла все матчи группового этапа. «Красная фурия» уверенно дошла до финала, в плей-офф турнира обыграв Грузию (4:1), Германию (2:1) и Францию (2:1).

Ранее сообщалось, что Испания на Евро-2024 установила рекорд результативности.