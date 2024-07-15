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Испания на Евро-2024 установила рекорд результативности

Испания установила рекорд результативности в истории чемпионатов Европы

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Lee Smith/Reuters

Сборная Испании по итогам чемпионата Европы 2024 года установила рекорд результативности за всю историю проведения континентальных турниров. Об этом сообщает Opta.

Команда под руководством Луиса де ла Фуэнте на прошедшем Евро-2024 стала автором 15 забитых мячей. На одном турнире больше не забивал никто.

Финальная встреча против сборной Англии завершилась со счетом 2:1. Счет в матче открыла Испания на 47-й минуте, отличился Нико Уильямс с передачи Ламина Ямаля. Англия сумела сравнять на 73-й минуте, гол оформил Коул Палмер, ему ассистировал Джуд Беллингем. Победу на турнире Испании принес гол Микеля Оярсабаля, голевая передача на счету Марка Кукурельи.

Игра прошла на олимпийском стадионе в Берлине. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Сборная Испании стала единственной командой Евро-2024, которая выиграла все матчи группового этапа. «Красная фурия» уверенно дошла до финала, в плей-офф турнира обыграв Грузию (4:1), Германию (2:1) и Францию (2:1).

Ранее сборная Аргентины повторила достижение сборной Испании.

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